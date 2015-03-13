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ЦСКА объявил о назначении Федотова главным тренером команды

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Он сменил на этом посту Алексея Березуцкого.

Владимир Федотов стал новым главным тренером ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

55-летний специалист сменил на этом посту Алексея Березуцкого, ушедшего в отставку. Последним местом работы Владимира Федотова был "Сочи", с которым он занял второе место по итогам прошлого розыгрыша чемпионата России. Новый главный тренер "армейцев" с сегодняшнего дня начнет готовить команду к сезону 2022/23.

Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА занял пятое место в чемпионате России, набрав 50 очков в 30 матчах.

Ранее мы сообщали, что сборная Германии забила пять голов Италии в Лиге наций.

Видео: VK / ПФК ЦСКА Москва

Теги: владимир федотов, главный тренер, фк цска
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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