ЦСКА объявил о назначении Федотова главным тренером команды

Он сменил на этом посту Алексея Березуцкого.

Владимир Федотов стал новым главным тренером ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

55-летний специалист сменил на этом посту Алексея Березуцкого, ушедшего в отставку. Последним местом работы Владимира Федотова был "Сочи", с которым он занял второе место по итогам прошлого розыгрыша чемпионата России. Новый главный тренер "армейцев" с сегодняшнего дня начнет готовить команду к сезону 2022/23.

Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА занял пятое место в чемпионате России, набрав 50 очков в 30 матчах.

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Видео: VK / ПФК ЦСКА Москва