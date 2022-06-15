Сборная Германии забила пять голов Италии в Лиге наций

Дублем в составе хозяев отметился Тимо Вернер.

Сборная Германии по футболу одержала победу над Италией в матче 4-го тура Лиги наций. Встреча прошла на стадионе "Боруссия-Парк" в Менхенгладбахе.

В первом тайме голами отличились Йозуа Киммих и Илкай Гюндоган с пенальти. После перерыва Томас Мюллер закрепил успех немецкой команды, а Тимо Вернер оформил дубль с интервалом в минуту. Гости отыграли два мяча усилиями Вильфреда Ньонто и Алессандро Бастони.

После четырех матчей Германия занимает второе место в своей группе Лиги наций, набрав шесть очков. Италия с пятью баллами занимает третье место.

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Видео: YouTube / GOAL HD