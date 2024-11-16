Сборная Португалии по футболу во второй раз выиграла Лигу наций

Победа присуждена команде по серии пенальти.

Сборная Португалии одержала победу над соперниками из Испании в финальном матче Лиги наций. Футбольная встреча состоялась в Мюнхене. Известно, что основное и дополнительное время матча завершилось между оппонентами с результатом 2:2. Забитыми мячами в составе сборной Португалии отметились на 26 и 61 минутах спортсмены Нуну Мендеш и Криштиану Роналду. У противником голами зрителям запомнились на 21 и 45 минутах Мартин Субименди и Микель Оярсабаль. В серии пенальти португальские футболисты победили соперника со счетом 5:3.

Таким образом сборная Португалии во второй раз выиграла Лигу наций. Ранее португальцы становились лидерами турнира в первом его розыгрыше (в 2019 году). Команда первой в истории турнира смогла дважды завоевать чемпионский титул. Испанские футболисты трижды подряд сыграли в финале Лиги наций. В 2021 году спортсмены проиграли в решающем матче французам мо счетом 1:2, в 2023-м победили сборную Хорватии (0:0, 5:4 после серии пенальти).

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Фото и видео: YouTube / Arena Sport TV