Учителя физкультуры из Центрального и Пушкинского районов признаны лучшими педагогами Петербурга

Они неоднократно доказывали свою компетентность, принимая участие в всероссийском конкурсе "Футбол в школе".

В Петербурге подведены итоги конкурса на вручение наград выдающимся педагогам за заслуги в образовательной сфере за 2025 год.

Особое внимание заслужили двое учителей физкультуры, вошедших в список победителей. Среди лауреатов оказались Светлана Кержковская из средней общеобразовательной школы №169 Центрального района и Алексей Напалков из школы №511 Пушкинского района.

Эти педагоги отличаются высоким уровнем профессиональной подготовки и активным участием в спортивно-педагогической жизни школ. Под руководством Светланы Кержковской и Алексея Напалкова учащиеся стабильно показывают высокие результаты в соревнованиях и турнирах различного уровня, проводимых Российским футбольным союзом и Федерацией футбола Санкт-Петербурга.

Учителя неоднократно доказывали свою компетентность, принимая участие в всероссийском конкурсе "Футбол в школе". Алексей Напалков вошел в рейтинг пятидесяти лучших специалистов страны в 2023 году, а Светлана Кержковская повторила успех годом позже, заняв позицию в числе лидеров.

Их профессиональные успехи служат ярким образцом мастерства и вдохновения для студентов и коллег, демонстрируя ценность труда и преданность избранной профессии.

Фото: Федерация футбола Санкт-Петербурга