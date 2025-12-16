Крупнейший банк Португалии пригрозил россиянам закрытием счетов

Первыми под удар попали граждане России без португальского ВНЖ.

Крупнейший португальский банк Caixa Geral de Depositos направил уведомления часть своих клиентов из России о предстоящем принудительном закрытии их счетов. Это произойдет 14 августа 2026 года, сообщило РБК.

Банк запланировал закрыть все связанные счета и прекратить предоставление сопутствующих услуг. Клиентам предписали вернуть неиспользованные чековые книжки, банковские карты и другие средства доступа к счету. В уведомлении отметили, что средства со счета можно получить наличными в отделении банка.

В первую очередь, под ударом оказались россияне без португальского вида на жительство или те, кто не обновил свои данные в банке. Однако, сообщения о закрытии счетов получили граждане России, которые работают на европейские или португальские компании, а также имеющие ВНЖ Португалии.

Ранее в Петербурге зафиксировали резкий рост ипотечного кредитования. С начала текущего года петербуржцы оформили 14 081 жилищный кредит, что на 50% превысило показатели за аналогичный период 2025 года.

Фото: Magnific