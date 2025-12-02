Двухлетний пассажир борется за жизнь после падения с круизного судна в Португалии

Пассажир судна Mein Schiff 7 в Португалии упал с палубы и находится в критическом состоянии. Им оказался двухлетний мальчик. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Все случилось во время остановки судна в морском порту Фуншале на Мадейре. По неизвестным на данный момент причинам мальчик упал с высоты трех метров и получил тяжелые травмы. Сейчас он борется за жизнь в одной из местных больниц. Правоохранители начали внутреннее расследование.

Mein Schiff 7 находится в семидневном круизе, который стартовал в Испании на острове Гран-Канарии 20 апреля и завершится там же 27 апреля. Отметим, что судно построено на верфи Meyer Turku в Финляндии. Борт на 20 метров длиннее своих собратьев по классу за счёт вставки дополнительной секции. Количество кают составляет 194.

