В Португалии экстренно госпитализировали президента

Президента Португалии Марселу Ребелу де Соузу экстренно госпитализировали и прооперировали в больнице в Порту. Об этом сообщает RMF24.

Инцидент произошел 1 декабря. Президенту Португалии стало плохо по возвращении с мероприятий, посвященных Дню независимости страны. Отмечается, что у де Соузы возникли сильные боли в животе. Кроме того, у португальского лидера началась рвота.

Медики оперативно доставили де Соузу в больницу. У него диагностировали грыжу, которая требовала немедленного хирургического вмешательства. Операция длилась примерно полтора часа и прошла без осложнений. Позже стало известно, что президент чувствует себя хорошо, но ему предстоит провести несколько дней под наблюдением врачей.

Фото: pxhere.com