CNN: Мадуро сообщил США о готовности уйти в отставку

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил представителям США о готовности уйти в отставку. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что администрация лидера Венесуэлы обратилась к представителям Белого дома с целью установления диалога между странами. В ходе неформальных переговоров Мадуро заявил, что готов сложить свои полномочия через 1,5 года. Некоторые американские чиновники считают, что это предложение выглядит приемлемым для разрешения конфликта между Каракасом и Вашингтоном.

Напомним, что 29 ноября президент США Дональд Трамп заявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. В Белом доме объяснили такое решение тем, что власти Венесуэлы обвиняют в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков.

Фото: YouTube / FRANCE 24 English