Трампа не смущает перспектива нанесения ударов по Мексике для борьбы с наркокартелями

Глава США готов предпринять необходимые шаги для снижения трафика запрещенных веществ из-за границы.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что его не смущает перспектива нанесения ракетных ударов по мексиканской территории в том случае, если это необходимо для борьбы с наркокартелями и прекращения потока запрещенных веществ. Соответствующий комментарий лидер Белого дома сделал журналистам, выступая публично из Овального кабинета

Меня это устраивает, мы должны сделать что угодно, чтобы остановить поток наркотиков. Дональд Трамп, глава США

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне эскалации конфликта с вашингтонской администрацией подтвердил местным СМИ свою готовность к диалогу. Он заметил, что только дипломатия позволяет добиться взаимопонимания по темам, представляющим взаимный интерес между Каракасом и США.

Фото и видео: Белый дом