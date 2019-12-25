Трамп сравнил Совет мира по Газе, одобренный СБ ООН, с руководством McDonald's

Глава США считает, что у компании очень хороший совет директоров.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп полагает, что "Совет мира", который будет управлять сектором Газа, будет сформирован из представителей самых влиятельных государств. Соответствующий комментарий лидер Белого дома сделал перед представителями местной компании ресторанов общественного питания McDonald"s. С речью иностранный политик выступил на территории вашингтонской администрации.

Теперь на Ближнем Востоке мир. А ООН сегодня одобрила "Совет мира", который я возглавлю". ... Думаю, это будет совет, который не похож ни на какой другой, кроме как, может быть, на совет директоров McDonald"s. У вас очень хороший совет директоров. Дональд Трамп, глава США

Согласно американскому проекту, "Совет мира" должен будет взять на себя внешнее управление палестинским анклавом на переходный период. Состав этого органа будет объявлен мировой общественности позже. Аналитики ожидают, что туда может войти бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Ранее за принятие данного документа проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН. Россия и Китай воздержались от принятия документа.

Шатдаун в США подтвердил целесообразность ликвидации Минобразования.

Фото: Белый дом