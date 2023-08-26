Шатдаун в США подтвердил целесообразность ликвидации Минобразования

Линда Макмэон рассказала о том, что решения будут приниматься на местах, а не централизовано.

В США заявили, что шатдаун федерального правительства в 2025 году подтвердил целесообразность ликвидации Министерства по образованию. Соответствующее заявление местным журналистам для газеты USA Today сделала глава профильного ведомства Линда Макмэон. Она уточнила, что исторически вопросы финансирования и организации образовательного процесса оставались сфере ответственности каждого конкретного штата.

43-дневный перерыв, который пришелся как раз на середину осеннего семестра, показал каждой семье, насколько не нужна федеральная образовательная бюрократия. Ученики продолжали ходить на занятия, учителя продолжали получать зарплату, не было перебоев в спортивных соревнованиях и в поездках автобусов. Линда Макмэон, глава Минобразования США

Иностранка указала, что исторически вопросы финансирования и организации образовательного процесса на территории США ранее находились в сфере ответственности штатов. Созданное в 1979 году для этих целей специальное ведомство сейчас является органом перераспределения денежных средств и источником дополнительной бюрократической нагрузки на заведения. При закрытии Минобразования речь не идет о прекращении федеральной поддержки университетов и школ.

Напомним, что 20 марта 2025 года президент-республиканец Дональд Трамп подписал указ о начале ликвидации министерства образования. В июле 2025 года Верховный суд США разрешил властям реализовать основные положения указа.

