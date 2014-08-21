Правительство США приостановило работу

Верхняя палата Конгресса отклонила отклонила два законопроекта, направленных на предотвращение шатдауна.

Правительство США частично приостановило работу из-за отсутствия финансирования. Об этом стало известно в полночь на 1 октября, когда республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли достичь договоренностей по списку статей расходов.

Ранее во вторник, 30 сентября, верхняя палата Конгресса отклонила отклонила два предложенных партиями законопроекта, направленных на предотвращение шатдауна. Законопроект от имени республиканцев набрал 55 голосов от членов Сената. За проект демократической партии проголосовали 47 сенаторов. Для одобрения в верхней палате Конгресса требуется набрать не менее 60 голосов.

Текущая ситуация может затронуть около 750 тыс. американских государственных служащих. Отмечается, что не сумевшие договориться о проекте бюджета сенаторы продолжат получать зарплату.

Ранее Вэнс назвал высокой вероятность шатдауна правительства в США.

