В Минобразования республики отметили, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям.

Авторы учебника истории в Молдавии выдали удары ВВС США за нападение СССР. Об этом сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что в новом учебнике по истории для старших классов в Молдавии при описании событий Великой Отечественной войны советские самолеты якобы бомбили румынский город Плоешти. На представленных фотографиях самолет B-24 назвали советским.

В Минобразования республики отметили, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям. Также в ведомстве назвали дезинформацией заявления о том, что в книгах героизируется нацизм.

Ранее мы сообщали, что президент Кубы прибыл в Санкт-Петербург в преддверии 9 Мая.

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