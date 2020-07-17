Сборная Коста-Рики выиграла у Новой Зеландии и забрала последнюю путевку на ЧМ-2022

Сборна Коста-Рики по футболу обыграла Новую Зеландию со счетом 1:0 в отборочном матче за право сыграть на чемпионате мира-2022. Игра прошла на стадионе "Ахмед бин Али" в Аль-Райане.

Единственный мяч на третьей минуте забил Хоэль Кэмпбелл. До перерыва Крис Вуд сравнял счет, однако его гол был отменен по решению VAR.

Коста-Рика стала 32-й командой, которая сыграет на ЧМ-2022. Команда попала в группу E к Германии, Японии и Испании.

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Видео: YouTube / TNT Sports Argentina