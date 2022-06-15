Сборная Венгрии разгромила Англию в Лиге наций

Команда лидирует в своей группе после четырех матчей.

Сборная Венгрии одержала разгромную победу над Англией со счетом 4:0 в матче 4-го тура Лиги наций. Игра прошла на стадионе "Молинью" в Вулверхэмптоне.

В первом тайме автором единственного забитого мяча стал Роланд Шаллаи. Во втором тайме гости начали увеличивать свое преимущество. Шаллаи оформил дубль на 70-й минуте. Спустя некоторое время Жолт Надь отправил третий мяч в ворота англичан. Хозяева доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Джона Стоунза. Четвертый гол в конце матча забил Даниэль Газдаг.

После четырех матчей Венгрия лидирует в своей группе Лиги наций. набрав семь очков. Англия с двумя очками находится на последнем четвертом месте.

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Видео: YouTube / Football Highligths.