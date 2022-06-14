Сборная Австралии обыграла Перу и вышла на ЧМ-2022

Команда одержала победу в серии пенальти.

Сборная Австралии по футболу обыграла Перу в стыковом матче за право выхода в финальную часть чемпионата мира-2022. Игра прошла на стадионе "Ахмед бин Али" в Аль-Райане.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время команды также не смогли отличиться голами. В серии пенальти Австралия оказалась точнее - 5:4. Таким образом, команда Грэма Арнольда сыграет на чемпионате мира в шестой раз в своей истории.

Австралия попала в группу D. Ее соперниками на турнире станут Франция, Дания и Тунис.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины проиграла Уэльсу в финале отбора на ЧМ-2022.

Видео: YouTube / My Football