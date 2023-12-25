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Netflix представил трейлер документального сериала про ЧМ-2022

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Премьера состоится 30 декабря.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер документального сериала про чемпионат мира по футболу-2022. Лента выйдет под названием Captains of the World.

В проекте покажут эксклюзивные кадры и интервью с участниками всех 32 команд. Также создатели покажут фрагменты тренировок и разговоров в перерывах между матчами. Напомним, победителем ЧМ-2022 стала сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францию по пенальти. Премьера сериала состоится 30 декабря.

Ранее HBO представил трейлер сериала "Режим" с Кейт Уинслет.

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, документальный сериал, трейлер, чм-2022
Категории: Лента новостей, Культура,

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