Netflix представил трейлер документального сериала про ЧМ-2022

Премьера состоится 30 декабря.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер документального сериала про чемпионат мира по футболу-2022. Лента выйдет под названием Captains of the World.

В проекте покажут эксклюзивные кадры и интервью с участниками всех 32 команд. Также создатели покажут фрагменты тренировок и разговоров в перерывах между матчами. Напомним, победителем ЧМ-2022 стала сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францию по пенальти. Премьера сериала состоится 30 декабря.

Ранее HBO представил трейлер сериала "Режим" с Кейт Уинслет.

Видео: YouTube / Netflix