HBO представил трейлер сериала "Режим" с Кейт Уинслет

Премьера сериала состоится 3 марта 2024 года.

Стриминговый сервис HBO представил трейлер сериала "Режим". Шоураннером проекта выступил Уилл Трэйси.

Сериал расскажет историю в стенах дворца вымышленного европейского государства во время падения авторитарного режима. Основные события развернутся вокруг женщины, занимающей пост канцлера этой страны, которая мечтает построить новую Европу.

Главную роль сыграла Кейт Уинслет. Премьера сериала состоится 3 марта 2024 года.

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Видео: YouTube / Max