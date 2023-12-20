Вышел финальный трейлер фильма "Бременские музыканты"

Премьера в России состоится 1 января 2024 года.

Студия "Централ Партнершип" представила финальный трейлер новой адаптации сказки "Бременские музыканты". Режиссером картины выступил Алексей Нужный.

В сюжете покажут историю провинциального музыканта Трубадура, который присоединился к бродячим артистам Бремена. Вместе с новыми друзьями герой столкнется с опасностями и приключениями, а также постарается рассмешить дочь Короля.

В главных ролях сыграли Тихон Жизневский, Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Мария Аронова и другие. Премьера в России состоится 1 января 2024 года.

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Видео: YouTube / Central Partnership