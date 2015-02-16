Вышел трейлер боевика "Территория зла" с Расселом Кроу

Мировая премьера состоится 16 февраля 2024 года.

The Avenue Film представил трейлер боевика "Территория зла". Режиссером картины выступил Уильям Юбанк.

Сюжет расскажет историю спецназовца, который участвует в тайной операции на юге Филиппин. Однако вскоре операция перерастает в жестокую борьбу за выживание.

В главных ролях сыграли Лиам Хемсворт, Рассел Кроу, Майло Вентимилья и другие. Мировая премьера состоится 16 февраля 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер четвертой части "Кунг-фу Панды" с озвучкой Михаила Галустяна.

Видео: YouTube / The Avenue Film