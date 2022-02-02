Румынские болельщики прервали матч в рамках Лиги Наций.

Матч предпоследнего тура Лиги наций УЕФА в Бухаресте между сборными Румынии и Косово по футболу пришлось прервать из-за поведения румынских болельщиков. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из здания Adevarul. В добавленное ко второму тайму время, при результате 0:0 фанаты команды хозяев площадки начали скандровать "Сербия". После такого спортсмены из сборной непризнанного региона Косово покинули поле в знак протеста. Румынские футболисты остались на месте, дожидаясь решения со стороны арбитра. Также в СМИ уведомили читателей, что перед матчем правоохранительные органы конфисковали у местных болельщиков баннер с надписями "Бессарабия - это Румыния" и "Косово - это Сербия".

Игра состоялась в рамках встречи группы 2 Лиги С. В сентябре 2023 года матч отборочного турнира чемпионата Европы между сборными Косово и Румынии также был прерван почти на час. Это произошло из-за вывешенного румынскими фанатами баннера с надписью "Косово - это Сербия". В октябре текущего года апелляционный комитет УЕФА постановил оштрафовать Федерацию футбола Косово за массовые беспорядки на трибунах, проведенные во время первого матча с командой из Румынии в рамках Лиги наций.

Вучич: РФ не бомбила Сербию, в отличие от Запада.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости