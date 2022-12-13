ЦБ считает необходимым донастроить систему критериев для квалифицированных инвесторов

Эльвира Набиуллина рассказала о неэффективности системы.

Систему критериев для квалифицированных инвесторов необходимо донастроить. Соответствующее заявление в рамках выступления на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок" сделала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Чиновница пояснила, что стране требуется сделать упор на опыт и знания вкладчика. Сейчас же государственный регулятор считает систему недостаточно эффективной.

Он действительно больший упор делает на наличие активов. И решающее значение это имеет. На наш взгляд, нужно усилить критерий, связанный с опытом, знаниями. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ России

Глава ЦБ призвала к расширению перечня ситуаций для изъятия сбережений гражданами.

Фото и видео: YouTube / NAUFOR