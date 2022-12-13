Глава ЦБ призвала к расширению перечня ситуаций для изъятия сбережений гражданами

Эльвира Набиуллина рассказала о ситуации с ИИС-3.

Перечень жизненных ситуаций для изъятия гражданами своих долгосрочных сбережений с ИИС-3 (индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа) должен быть расширен. Соответствующее заявление в рамках выступления на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок" сделала глава государственного регулятора Эльвира Набиуллина. Глава Центробанка пояснила, что ИИС-3 направлен на то, чтобы власти могли стимулировать долгосрочные инвестиции в страну.

Мы как раз с правительством обсуждаем набор изъятий. На наш взгляд, он должен быть шире, чем просто жилье или дорогостоящее лечение, потому что это сделает этот инструмент более привлекательным Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Банковское финансирование в РФ будет преобладать над рынком капитала.

Фото и видео: YouTube / NAUFOR