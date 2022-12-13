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Банковское финансирование в РФ будет преобладать над рынком капитала

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Глава ЦБ РФ рассказала о ситуации в экономики.

Банковское финансирование на территории России будет преобладать над рынком капитала. Соответствующее заявление в рамках своего выступления на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок" сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Чиновница из государственного регулятора уточнила, что говорит о ситуации, которая будет фиксироваться в стране в ближайшие годы. Гостья мероприятия заметила, что Банк России планирует стимулировать рост рынка внутреннего капитала "опережающими темпами". Она напомнила о том, что потенциал связан с опережающим развитием как долевого финансирования, так и долгового капитала.

У нас преобладает банковское финансирование и, видимо, в ближайшие годы будет преобладать. В силу того, что рынок капитала почувствовал на себе больше негативных последствий, чем банковский рынок...

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Финансовые инструменты в индийских рупиях в ближайшее время не будут доступны на рынке РФ.

Фото и видео: YouTube / NAUFOR

Теги: капитал, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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