Финансовые инструменты в индийских рупиях в ближайшее время не будут доступны на рынке РФ

Эльвира Набиуллина рассказала о валютных ограничениях.

Финансовые инструменты в индийских рупиях в ближайшее время не будут доступны на российском внутреннем рынке из-за существующих валютных ограничений. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами на пресс-конференции сделала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Чиновница ответила на вопросы СМИ по завершению заседания совета директоров.

Что касается финансовых инструментов, выраженных в рупиях, которые будут доступны на российском рынке, - в ближайшее время вряд ли это случится, потому что у Индии есть валютные ограничения. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Глава ЦБ считает рост цен на первичное жилье одной из причин затоваренности на рынке.

Фото и видео: YouTube / Банк России