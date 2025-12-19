"Зенит" продлил контракт с Педро

Новый контракт рассчитан до конца сезона 2029/30.

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Педро продлил контракт с сине-бело-голубыми. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Новый контракт 19-летнего игрока рассчитан до конца сезона 2029/30. Его трансферная стоимость оценивается в 15 млн евро. В "Зените" поздравили игрока с новым контрактом и пожелали продолжать радовать болельщиков команды.

Напомним, Педро играет в "Зените" с 2024 года. В составе сине-бело-голубых нападающий стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. В нынешнем сезоне бразилец провел за клуб 23 матча во всех турнирах и забил три гола.

Фото: fc-zenit.ru (Анна Мейер)