В Петербурге представили логотип финала Лиги чемпионов

На эмблеме изображены сразу несколько знаменитых достопримечательностей города.

В Петербурге представили логотипа финала Лиги чемпионов сезона 2021/22. Эмблему создал художник Максим Жестков, на ней отображены сразу несколько знаменитых достопримечательностей города.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил, что дизайн был вдохновлен абстракционизмом и супрематизмом, творчеством Малевича и Кандинского. На эмблеме изображен Дворцовый мост, Медный всадник и "Лахта Центр".

Решающий матч Лиги чемпионов пройдет на "Газпром Арене" 28 мая 2022 года. На этот момент стадион будет готов принять 100% болельщиков, если позволит эпидемиологическая обстановка. Для фан-зоны по традиции задействуют Конюшенную площадь и возможно Петропавловскую крепость.

Ранее мы писали, что Артем Дзюба хочет забить 250 голов за карьеру.

Фото: Telegram / Пиотровский Online