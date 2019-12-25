Артем Дзюба хочет забить 250 голов за карьеру

Сейчас у нападающего "Зенита" 206 голов, остается еще 44 мяча.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча с "Рубином" заявил о желании забить 250 голов за карьеру. Об этом пишет пресс-служба сине-бело-голубых.

Матч "Зенита" с "Рубином" состоялся 20 сентября и закончился победой петербургского клуба. В этой игре Дзюба оформил дубль, забив первые мячи в сезоне. Всего у Артема 206 голов за карьеру. Больше только у Олега Веретенникова (207) и Александра Кержакова (233).

После матча Дзюба заявил, что еще не собирается заканчивать карьеру и хочет забить 250 голов. Футболисту остается еще 44 мяча для поставленной цели. Артем отметил, что сейчас находится в хорошем тонусе и планирует продолжать в том же духе.

Ранее у главного тренера "Зенита" Сергея Семака умерла собака.

Фото: Instagram / artem.dzyuba