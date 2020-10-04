"Зенит" обыграл "Рубин" в матче РПЛ

Матч завершился со счетом 3:1.

Игроки петербургского "Зенита" возвращаются домой с победой – матч с казанским "Рубином" в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых.

С первых минут игра обещала быть интересной: обе команды намерены были завладеть не только мячом, но и полем. Однако постепенно зенитовцы начали чувствовать себя хозяевами на поле соперника и окончательно взяли инициативу в свои "ноги". На 24-й минуте первый мяч в ворота "Рубина" забил полузащитник петербургского клуба Клаудиньо. В этом ему помогли капитан команды Дзюба и нападающий Малком, которые между собой разыграли выигрышную комбинацию. Повторить успех зенитовцам удалось через четыре минуты. Первый тайм матча завершился еще одним мячом в пустые ворота "Рубина" – гол забил Дзюба. Счет – 0:3.

Второй тайм сине-бело-голубые начали так же активно, как и играли весь первый. Игроки "Рубина" же изо всех сил старались собраться и ответить сопернику – им это удалось. На 67-й минуте "Рубин" одержал победу благодаря автоголу. После навеса со штрафного Абильгор ударил в сторону ворот "Зенита", а Чистяков умудрился головой вколотить его в падении в свои.

Второй тайм, как и игра, завершился со счетом 3:1 в пользу "Зенита". Следующий матч в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги состоится 25 сентября. На "Газпром Арене" сине-бело-голубые встретят самарский клуб "Крылья Советов".

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов