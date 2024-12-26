В ролике бывший игрок "Манчестер Юнайтед" появился в шапке-ушанке.

Экс-футболист сборной Франции Патрис Эвра решил признаться в любви к России, устроив неформальный музыкальный перформанс под хит Юрия Шатунова "Седая ночь". Видеоролик он опубликовал в социальной сети Instagram*.

Для ролика 45-летний француз надел шапку-ушанку. Он рассказал, что любит Москву, так как в этом городе в 2008 году "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу чемпионов. Также Эвра напомнил о победе сборной Франции на чемпионате мира в 2018 году. Футболист сообщил, что его не отпускает песня "Седая ночь" и он готов ее петь постоянно.

Французский спортмен выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2006 по 2014 год. В финале ЧМ-2018 в "Лужниках" Эвра не играл, тогда Франции уступила Хорватия.

Ранее американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм в обращении к президенту Владимиру Путину заявил, что готова приехать в Россию и стать послом мира.

Фото: Magnific

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