"Ференцварош" Черчесова уступил "Карабаху" в квалификации Лиги чемпионов

По сумме двух матчей дальше прошел клуб из Азербайджана.

Венгерский "Ференцварош" уступил азербайджанскому "Карабаху" со счетом 1:3 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра прошла на "Гроупама Арене" в Будапеште.

Дублем в составе победителей отметился Ибраима Ваджи. Также у "Карабаха" отличился Абделла Зубир. Единственный гол "Ференцвароша" в концовке матча забил Адама Траоре. Первая игра завершилась со счетом 1:1. По сумме двух встреч (2:4) дальше прошел клуб из Азербайджана.

Команда Станислава Черчесова покинула Лигу чемпионов, однако сыграет в квалификации Лиги Европы. Соперником "Ференцвароша" стал ирландский "Шэмрок Роверс".

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Видео: YouTube / infinite video