Животное задержало игру между "Соль де Америка" и "Гуарани".

Собака уснула на поле во время футбольного матча в Парагвае. Инцидент произошел в рамках второго матча национального чемпионата страны, когда на поле должны были выйти команды "Соль де Америка" и "Гуарани". Организаторам пришлось задержать начало игры. Местные журналисты из издания Ole уточнили, что нападающий хозяев Кристиан Дума планировал ввести мяч в игру, однако на поле зрители обнаружили спящую собаку. Арбитру пришлось отложить свисток до того момента, пока животное не убрали с газона.

По итогам встречи "Соль де Америка" одержала победу с результатом 1:0.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости Спорт