В Петербурге откроют генконсульство Парагвая

По словам Запевало, сейчас ведутся переговоры с посольством Парагвая в Москве о том, какие помещения понадобятся для их дипмиссии в Петербурге.

В Петербурге откроют генеральное консульство Парагвая. Об этом 8 февраля заявил ТАСС представитель российского МИД в городе Владимир Запевало. По словам Запевало, сейчас ведутся переговоры с посольством Парагвая в Москве о том, какие помещения понадобятся для их дипмиссии в Петербурге. Он добавил, что сейчас в городе работают 37 почетных консулов и 26 генеральных консульств. Ранее петербуржцы пожаловались на неполадки сервиса записи на финскую визу 1 августа. Фото: Piter.tv

