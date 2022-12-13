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В Петербурге откроют генконсульство Парагвая
Сегодня, 20:28
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В Петербурге откроют генконсульство Парагвая

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По словам Запевало, сейчас ведутся переговоры с посольством Парагвая в Москве о том, какие помещения понадобятся для их дипмиссии в Петербурге.

В Петербурге откроют генеральное консульство Парагвая. Об этом 8 февраля заявил ТАСС представитель российского МИД в городе Владимир Запевало.

По словам Запевало, сейчас ведутся переговоры с посольством Парагвая в Москве о том, какие помещения понадобятся для их дипмиссии в Петербурге. Он добавил, что сейчас в городе работают 37 почетных консулов и 26 генеральных консульств.

Ранее петербуржцы пожаловались на неполадки сервиса записи на финскую визу 1 августа.

Фото: Piter.tv
 

Теги: генконсульство, парагвай
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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