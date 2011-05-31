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Петербуржцы пожаловались на неполадки сервиса записи на финскую визу 1 августа
Сегодня, 13:25
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Петербуржцы пожаловались на неполадки сервиса записи на финскую визу 1 августа

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Пользователи не могут записаться на приём в консульство.

Утром понедельника, 1 августа, в работе сервиса для подачи документов на визу в ФинляндиюVSF.Global произошёл технический сбой. Об этом сообщили обеспокоенные жители Северной столицы. 

Уточняется, что трудности возникли при записи на приём онлайн. При попытке подключения предлагается отключить VPN и отчистить кэш. 

Петербуржцы отмечают, что выполнили указанные шаги и даже обратились в службу поддержки, однако сервис всё равно не работал. 

Ранее стало известно, какой процент соискателей не получит финскую визу в Петербурге.

Фото: Pixabay
 

Теги: санкт-петербург, технические неполадки, финская виза
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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