Петербуржцы пожаловались на неполадки сервиса записи на финскую визу 1 августа

Утром понедельника, 1 августа, в работе сервиса для подачи документов на визу в ФинляндиюVSF.Global произошёл технический сбой. Об этом сообщили обеспокоенные жители Северной столицы.
Уточняется, что трудности возникли при записи на приём онлайн. При попытке подключения предлагается отключить VPN и отчистить кэш.
Петербуржцы отмечают, что выполнили указанные шаги и даже обратились в службу поддержки, однако сервис всё равно не работал.
Ранее стало известно, какой процент соискателей не получит финскую визу в Петербурге.
Фото: Pixabay
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