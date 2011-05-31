Петербуржцы пожаловались на неполадки сервиса записи на финскую визу 1 августа

Пользователи не могут записаться на приём в консульство.

Утром понедельника, 1 августа, в работе сервиса для подачи документов на визу в ФинляндиюVSF.Global произошёл технический сбой. Об этом сообщили обеспокоенные жители Северной столицы.

Уточняется, что трудности возникли при записи на приём онлайн. При попытке подключения предлагается отключить VPN и отчистить кэш.

Петербуржцы отмечают, что выполнили указанные шаги и даже обратились в службу поддержки, однако сервис всё равно не работал.

Ранее стало известно, какой процент соискателей не получит финскую визу в Петербурге.

Фото: Pixabay

