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Стало известно, какой процент соискателей не получит финскую визу в Петербурге
Сегодня, 13:56
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Стало известно, какой процент соискателей не получит финскую визу в Петербурге

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За июль в консульство было подано около 10 тыс. заявлений.

В течение текущего месяца Генеральное консульство Финляндии отказало только 2% соискателей в Северной столице. Как сообщает "Фонтанка", в общей сложности за это время было подано 10 тыс. заявлений. 

По данным российского МИД, граждане РФ получают отказ при подаче заявления на финскую визу лишь в 12% случаев.

Таким образом, количество тех, кто не смог открыть шенген в Петербурге, оказалось существенно ниже общероссийских показателей. 

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы вынуждены платить 5% комиссии за поездки в наземном транспорте.

Фото: Piter.TV

Теги: европа, санкт-петербург, финляндия, финская виза
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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