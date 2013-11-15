Стало известно, какой процент соискателей не получит финскую визу в Петербурге

За июль в консульство было подано около 10 тыс. заявлений.

В течение текущего месяца Генеральное консульство Финляндии отказало только 2% соискателей в Северной столице. Как сообщает "Фонтанка", в общей сложности за это время было подано 10 тыс. заявлений.

По данным российского МИД, граждане РФ получают отказ при подаче заявления на финскую визу лишь в 12% случаев.

Таким образом, количество тех, кто не смог открыть шенген в Петербурге, оказалось существенно ниже общероссийских показателей.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы вынуждены платить 5% комиссии за поездки в наземном транспорте.

Фото: Piter.TV