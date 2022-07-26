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Петербуржцы вынуждены платить 5% комиссии за поездки в наземном транспорте
Сегодня, 13:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы вынуждены платить 5% комиссии за поездки в наземном транспорте

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В противном случае им нужно ехать к станции метро для приобретения билета.

Смольный не смог создать городской онлайн-сервис для покупки QR-билетов. Именно поэтому петербуржцы вынуждены переплачивать. Они должны отчислять комиссию частному подрядчику, которого Смольный рекламирует в общественном транспорте.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" зампред Комтранса Дмитрий Ваньчков рассказал о приобретении билетов с помощью Telegram-бота "QR-билеты Санкт-Петербург". Чтобы получить проездной, нужно оплатить и комиссию – 5%.

Однако у петербуржцев нет функционирующих аналогов. В противном случае им нужно ехать к станции метро для приобретения билета. Смольный мог бы разработать свое приложение, однако не сделал этого.

Как сообщает Комтранс, в 2021 году наземным транспортом пользовались 700 млн человек. Если хотя бы 10% заплатят комиссию, хозяин существующего приложения получит 200 млн рублей.

СМИ уже сообщали о том, что подобный механизм есть в приложении BSTR. Там петербуржцы также вынуждены платить комиссию в размере 5%. Таким образом владелец Артем Кушнарев может заработать около 5 млн рублей. Журналисты не исключают его связь с бывшим транспортным вице-губернатором Максимом Соколовым.

Фото: Piter.tv

Теги: наземный транспорт, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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