В Петербурге откроют генконсульство Белоруссии

Помимо Петербурга и области консульский округ будет включать территории Карелии, Коми, Ненецкого автономного округа, Архангельской, Вологодской и Мурманской областей.

В Петербурге откроют генкосульство Белоруссии. Правительство РФ одобрило предложение МИДа, соответствующее распоряжение опубликовали на сайте правовой информации.

Помимо Петербурга и области консульский округ будет включать территории Карелии, Коми, Ненецкого автономного округа, Архангельской, Вологодской и Мурманской областей. МИДу России поручили оформить достигнутую договоренность с Белоруссией, а петербургским властям рекомендовали выделить для белорусского генконсульства служебные и жилые помещения или земельные участки под их строительство, а также решить другие организационные вопросы.

В конце прошлого месяца в МИДе Белоруссии заявили, что Минск планирует открыть генконсульства в Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Сейчас в этих, а также некоторых других российских городах работают отделения посольства Белоруссии.

Ранее президент Финляндии заявил о важности сотрудничества с РФ. Ниинисте добавил, что к взаимопониманию стороны придут спустя некоторое время.

Фото: Piter.tv

