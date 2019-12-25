Визовый центр Кипра в Петербурге возобновил работу после технического сбоя

Тем, кто не успел прийти в визовый центр или завершить подачу документов в период сбоя, повторно записываться на прием не нужно.

Визовые центры Кипра в Петербурге и других городах России снова принимают документы. Об этом сообщили представители оператора BLS International.

Консульства Республики Кипр в Москве и Петербурге рады сообщить заявителям, что технические неполадки, влиявшие на процесс обработки визовых заявлений, успешно устранены, говорится в официальном сообщении. Тем, кто не успел прийти в визовый центр или завершить подачу документов в период сбоя, повторно записываться на прием не нужно. Сотрудники BLS International свяжутся с заявителями самостоятельно по телефону или электронной почте для назначения новой даты.

Напомним, прием документов был приостановлен с 8 октября одновременно в шести городах: Москве, Петербурге, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде и Самаре.

Ранее мы сообщили о том, что визовые центры Японии открылись в Москве и Петербурге 12 февраля.

Фото: Magnific (wirestock)