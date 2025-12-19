Визовые центры Японии откроются в Москве и Петербурге 12 февраля

Заявления на визу и выдача паспортов будут осуществляться через новый сервисный центр.

С 12 февраля 2026 года гражданам России для подачи документов на визу в Японию необходимо будет обращаться в специальные визовые центры (Japan Visa Application Centre, JVAC). Об этом сообщили посольство Японии в Москве и Генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

Для улучшения качества услуг и удобства заявителей было решено открыть визовый центр Японии... и начиная с 12 февраля 2026 года прием заявлений и выдача паспортов с визами будет производиться в данном визовом центре, говорится в официальном сообщении диппредставительств.

Адреса новых центров: в Москве — Олимпийский проспект, 16, строение 5; в Санкт-Петербурге — Стремянная улица, 21/5. Открытие специализированных центров призвано упорядочить процесс подачи документов, сделать его более удобным для заявителей и разгрузить консульские отделы. Ранее прием обычно осуществлялся непосредственно в дипломатических учреждениях или через аккредитованных операторов.

Фото: pxhere