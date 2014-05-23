Визовый центр Кипра открыли в Петербурге

Эксперты уверены, что стремительного увеличения интереса к кипрским визам ожидать не стоит.

Сегодня в Петербурге и еще ряде российских городов начали функционировать визовые центры Кипра. Однако, судя по состоянию на момент написания материала, в Северной столице желающих подать документы на получение визы пока не обнаружено. Эксперты, опрошенные изданием "Петербургский дневник", уверены, что стремительного увеличения интереса к кипрским визам ожидать не стоит.

Как прокомментировал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, нет никаких оснований полагать, что возникнут трудности с оформлением виз. Наш альянс отправляет туристов на Кипр уже четверть века, и за всё это время отказ в визе случился лишь дважды. Ранее виза оформлялась буквально за пару суток, теперь процесс займёт дольше – ориентировочно неделю, а летом возможно увеличение сроков.

Директору турагентства "Леон Сервис" Ларисе Холмовой кажется очевидным основной барьер, препятствующий росту популярности Кипра среди российских туристов – неудобные маршруты перелетов. Просто купить прямой авиабилет невозможно, следовательно, полет обходится дорого. Перелет в оба конца обойдется примерно в 80 тысяч рублей на одного пассажира, а ближе к летнему сезону цена станет ещё выше. Куда проще слетать в Сербию, куда есть прямые рейсы из Москвы, или выбрать отдых в Черногории, где оформление визы не требуется, правда и тут придётся лететь с пересадкой, зато расходы будут существенно ниже.

Однако Алексан Мкртчян предупреждает, что даже поездка через Грузию или Армению сопряжена с множеством сложностей. Путешествие осуществляется разными авиаперевозчиками, что создает необходимость забрать багаж, покинуть аэропорт транзита и заново зарегистрироваться на следующий рейс. Авиакомпания не несет ответственности, если ваш первый рейс задержится по каким-то причинам, и вы не сможете успеть на второй рейс до Кипра. Поэтому я рекомендую потратить лишние средства и остановиться на ночлег в промежуточном пункте маршрута. Особенно актуально это становится, если едешь с ребенко.

Стоимость проживания на острове, по мнению экспертов, колеблется от ста евро за номер в сутки зимой до 170 евро в пик сезона. Отдых в популярных направлениях, таких как Турция и Египет, обойдётся на треть и вдвое дешевле соответственно.

Напоминаем, что визовый центр Кипра в Санкт-Петербурге расположен на Литейном проспекте, 26.

Фото: Pxhere