США не планируют усложнять въезд для граждан России на чемпионат мира по футболу-2026

Билет на матч не станет гарантией выдачи разрешения на въезд в страну.

Российские граждане смогут получить визу на общих основаниях для поездки на чемпионат мира по футболу на территорию США. Соответствующее заявление сделали представители посольства в Вашингтоне в ответ на запрос журналистов из газеты "Известия". Ранее дипломаты говорили о том, что билет на соревнования не гарантирует для человека получения американской визы. Им придется подать заявление на въезд в страну или получить разрешение ESTA (электронная система авторизации путешествий для безвизового въезда). Для того, чтобы посольство приняло положительное заключение, владелец билета должен подходить под все требования, установленные местным законодательством. Каждое обращение будет изучено в индивидуальном порядке.

Каждое заявление рассматривается индивидуально, исходя из фактов дела, и мы не можем делать предположения о том, может ли какой-либо заявитель претендовать на получение визы. сотрудники посольства США

Для спортивных фанатов будут действовать послабления. Таких заявителей при наличии билета поставят в начало очереди на собеседование с сотрудником посольства. Дипломаты заметили, что безопасность государственных границ останется приоритетом для Америки, поэтому владельцы билетов на ЧМ в 2026 году пройдут строгую проверку безопасности по всем линиям межведомственных структур. Специалисты должны убедиться в том, что иностранцы покинут страну по завершению спортивного турнира.

Напомним, что ЧМ по футболу состоится на территории США, Канады и Мексики в период с 11 июня по 19 июля 2026 года. Соединенные Штаты примут у себя 75 процентов от всех игр, а также почти весь состав плей-офф.

