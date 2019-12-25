Президент Финляндии заявил о важности сотрудничества с РФ

Ниинисте добавил, что к взаимопониманию стороны придут спустя некоторое время.

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что сотрудничество с Россией необходимо. Об этом сообщили в РИА Новости

Лидер страны напомнил, что страны объединяет общая граница протяженностью более тысячи километров. Он пришел к выводу, что Москва и Хе́льсинки должны наладить отношения, вернуть доверие друг к другу.

Ниинисте добавил, что к взаимопониманию стороны придут спустя некоторое время.

Ранее на Piter.tv: процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет вскоре завершен.

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