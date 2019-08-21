Блинкен: процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет вскоре завершен

В Госдепе США оценили готовность северных стран стать членами военного альянса.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен считает, что официальный процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет вскоре завершен. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с северными европейскими государствами сделал руководитель внешнеполитического ведомства США в Вашингтоне. Чиновник пояснил, что Вооруженные силы этих стран способы без каких-либо проблем взаимодействовать с силами Североатлантического военного альянса.

Финляндия и Швеция готовы стать союзниками НАТО. Их военные несли службу плечом к плечу с войсками США и НАТО в Косове и Афганистане, Ираке и Ливии. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Шеф Госдепа США отметил, что НАТО планирует официально принять Финляндию и Швецию в число своих членов в самое ближайшее время после проведенного в июне 2022 года саммита в Мадриде. По словам Блинкена, Хельсинки и Стокгольм принимают значительные действия для реализации собственных международных обязательств. В том числе речь идет и об обеспокоенностях Турции по поводу своей безопасности.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State