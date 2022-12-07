Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон не помогал Украине наносить удары по территории России

В Госдепе США прокомментировали удары беспилотников ВСУ по аэродромам в РФ.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен рассказал о том, что Вашингтон не помогал Вооруженным силам Украины наносить удары по объектам, расположенным на территории России. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства США сделал в ходе совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остиным и австралийскими коллегами. В настоящее время у сотрудников Госдепа нет подробных сведений о нанесенных ударах украинскими беспилотниками по аэродромам в РФ. При этом власти страны продолжат предоставлять киевскому режиму военную помощь.

Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности для нанесения таких ударов. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе США добавили, что совместно с международными союзниками полны решимости до конца обеспечивать военные потребности ВСУ для того, чтобы у солдат было необходимое оснащение для своей защиты, обороны страны и отстаивания прав.

Глава Пентагона Остин: США не препятствуют разработке Киевом оружия большой дальности.

Фото и видео: YouTube / NowThis News