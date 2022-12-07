Глава Пентагона Остин: США не препятствуют разработке Киевом оружия большой дальности

В Вашингтоне ответили на вопрос о том, как удар беспилотников ВСУ скажется на дальнейшей помощи Киеву в военном плане.

Власти США не мешают украинским коллегам разрабатывать собственные ударные мощности дальнего радиуса действия. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции в Вашингтоне сделал американский министр по обороне Ллойд Остин. Руководитель внешнеполитического ведомства страны Энтони Блинкен подчеркнул, что в США сохраняется двухпартийная поддержка оказания военной помощи киевскому режиму.

Вы спрашивали, работают ли США над тем, чтобы не дать Украине разработать собственные ударные мощности дальнего радиуса действия? Короткий ответ — нет. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Ллойд Остин также добавил, что американская сторона уже потратила на военную помощь Украине более 19 миллиардов долларов. Чиновник пояснил, что Вашингтон "вовлек" своих международных союзников и партнеров для оказания поддержки и Киеву.

В США представили новейший стратегический бомбардировщик.

Фото и видео: YouTube / NowThis News