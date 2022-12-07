Глава Пентагона Остин: США не препятствуют разработке Киевом оружия большой дальности

Власти США не мешают украинским коллегам разрабатывать собственные ударные мощности дальнего радиуса действия. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции в Вашингтоне сделал американский министр по обороне Ллойд Остин. Руководитель внешнеполитического ведомства страны Энтони Блинкен подчеркнул, что в США сохраняется двухпартийная поддержка оказания военной помощи киевскому режиму.
Вы спрашивали, работают ли США над тем, чтобы не дать Украине разработать собственные ударные мощности дальнего радиуса действия? Короткий ответ — нет.
Ллойд Остин, шеф Пентагона
Ллойд Остин также добавил, что американская сторона уже потратила на военную помощь Украине более 19 миллиардов долларов. Чиновник пояснил, что Вашингтон "вовлек" своих международных союзников и партнеров для оказания поддержки и Киеву.
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Фото и видео: YouTube / NowThis News
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