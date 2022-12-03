Борт ВВС США B-21 Raider стал самолетом шестого поколения.

В США представили новейший стратегический бомбардировщик. Разработкой самолета занималась местная компания Northrop Grumman, которая является одним из крупнейших оборонных подрядчиков страны. Новинка получила наименование B-21 Raider. Известно, что борт создан по технологии "стелс". Презентация состоялась на территории предприятия в городе Палмдейл штата Калифорния. На торжественной церемонии присутствовал шеф Пентагона Ллойд Остин. Чиновник ранее в социальных сетях охарактеризовал данное мероприятие как "историческое". Сами производители считают боевой самолет единственным в мире бомбардировщиком шестого поколения. Он будет находиться в рядах Военно-воздушных сил США.

Флот бомбардировщиков является краеугольным камнем военно-воздушной мощи этой страны, и сегодня вечером мы представляем вам возможности нового поколения. ВВС будут сдерживать и устранять угрозы в любой точке мира. Кэти Уорден, генеральный директор Northrop Grumman

О самолете B-21 Raider из заверений Northrop Grumman известно, что борт способен достигать любой точки мира, а также нести на себе ядерные и неядерные вооружения, преодолевать самые передовые системы противовоздушной обороны. В будущем странам также будут представлены беспилотные модификации такой модели.

Пентагон: США представят 2 декабря новый стратегический бомбардировщик.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти