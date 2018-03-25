Пентагон: США представят 2 декабря новый стратегический бомбардировщик

Патрик Райдер рассказал о планах Ллойда Остина по презентации боевого самолета ВВС США.

Власти США представят второго декабря свой новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Соответствующее заявление сделал в ходе регулярного брифинга с журналистами официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник пояснил, что речь идет о боевом самолете нового поколения. Это событие состоится впервые за последние 34 года. Уточняется, что выкатка предшественника B-2 Spirit - состоялась в ноябре 1988 года, а первый полет B-2 совершил в июле 1989 года.

В эту пятницу министр обороны Ллойд Остин примет участие в презентации новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider в Палмдейле в Калифорнии. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что в 2019 году командование Военно-воздушными силами США планировало, что новый бомбардировщик поднимется в воздух не позднее декабря 2021 года. В дальнейшем эта дата неоднократно переносилась по различным обстоятельствам. Местом дислокации самолета станет авиабаза ВВС США Эллсуорт, находящаяся в Южной Дакоте. далее борты будут отправлены на авиабазу Уайтмен в штат Миссури и авиабазу Дайс в штате Техас.

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News