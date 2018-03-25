Пентагон: США пока не планируют поставлять на Украину комплексы ПВО Рatriot

Патрик Райдер рассказал о том, какую военную помощь США и союзники оказывают Киеву.

В американском оборонном ведомстве рассказали о том, что пока не планируют поставлять киевскому режиму собственные комплексы противовоздушной Patriot. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Эксперт добавил, что специалисты продолжают международные консультации с союзниками и партнерами в плане поставок вооружений, которые сейчас в наибольшей степени отвечают оборонным нуждам киевского режима.

Вопросы остаются ключевым приоритетом, когда речь заходит о поддержке Украины. Что касается каких-либо разновидностей батарей Patriot, то на данном этапе у нас нет планов по их поставкам Украине. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

США пока не приняли решения о передаче Украине беспилотников Gray Eagle.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News