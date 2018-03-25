Пентагон: США пока не планируют поставлять на Украину комплексы ПВО Рatriot

В американском оборонном ведомстве рассказали о том, что пока не планируют поставлять киевскому режиму собственные комплексы противовоздушной Patriot. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Эксперт добавил, что специалисты продолжают международные консультации с союзниками и партнерами в плане поставок вооружений, которые сейчас в наибольшей степени отвечают оборонным нуждам киевского режима.
Вопросы остаются ключевым приоритетом, когда речь заходит о поддержке Украины. Что касается каких-либо разновидностей батарей Patriot, то на данном этапе у нас нет планов по их поставкам Украине.
Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона
США пока не приняли решения о передаче Украине беспилотников Gray Eagle.
Фото и видео: YouTube / Defense Flash News
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