Аварийно-восстановительные работы проводятся в доме на улице Профессора Попова

На сегодняшний день специалисты занимаются ремонтом межэтажных перекрытий общей площадью 150 квадратных метров.

В Санкт-Петербурге проводятся срочные восстановительные работы в историческом доме, расположенном на улице профессора Попова, дом 41/5, о чём сегодня информировала пресс-служба Фонда капитального ремонта.

Сообщается, что здание было возведено ещё в 1915 году специально для размещения служителей Азовско-Донского банка, проект разработал известный архитектор Фёдор Лидваль.

На сегодняшний день специалисты занимаются ремонтом межэтажных перекрытий общей площадью 150 квадратных метров. Уже завершены этапы разборки устаревших деревянных элементов конструкции, очистка подвального помещения, установка специальных опор для разгрузки несущих конструкций и подготовка углублений для монтажа новых конструктивных компонентов.

Ранее мы сообщили о том, что в августе на Невском проспекте введут ограничения движения.

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