В Россию из Парагвая экстрадируют скрывавшегося 20 лет участника банды

Ирина Волк рассказала об обвинениях, которые предъявлены подозреваемым.

С территории Парагвая правоохранительные органы и сотрудники Генеральной прокуратуры РФ экстрадировали двоих мужчин, разыскиваемых по международным каналам "Интерпола" за бандитизм и мошенничество. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД Ирина Волк. Она пояснила, что один из подозреваемых разыскивался с 2000 года по статье за участие в преступной группировке. Андрей Андреев обвиняется в убийствах, бандитизме, похищении человека, вымогательстве, незаконном обороте оружия, подделке документов, умышленном повреждении чужого имущества, краже, а также нелегальном пересечении государственной границы.

В аэропорту города Асунсьон представителями компетентных органов Республики Парагвай сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России переданы двое россиян, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола. Ирина Волк, пресс-секретарь полиции России

Предварительно следственные органы также установили причастность ОПГ к убийству бизнесмена, его сына и троих охранников. Речь идет о трагедии, которая произошла в Курортном районе Санкт-Петербурга в 2000 году. Известно, что Андрей Андреев скрылся от российского правосудия за пределами страны. Его поймали в 2011 году сотрудниками полиции Парагвая по статье за незаконный оборот наркотиков. Срок отбытия наказания мужчины истек в марте 2023 года, после чего власти приняли решение отправить россиянина домой. Второй обвиняемый с 2021 года находился в розыске по обвинению в восьми эпизодах присвоения и шести эпизодах мошенничества. Он занимался похищением транспортных средств и недвижимости, а также присваивал ювелирные изделия из собственного ломбарда.

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Фото и видео: Telegram / Генпрокуратура России